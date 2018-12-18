أول تعليق لمخرجة "كفر ناحوم" بعد اقتراب فيلمها من اقتناص الأوسكار





أعربت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، عن سعادتها البالغة، عقب دخول فيلمها "كفر ناحوم" للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار في دورته رقم 91، والتي تعقد في 24 من فبراير 2019، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت لبكي، قائلة: "يا لها من لحظة تاريخية في رحلة فيلمنا وللسينما اللبنانية والعربية، بعد سنوات من البحث والدموع والعرق وساعات الإنتاج الطويلة والليالي الطوال، تم اختيار الفيلم للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار من بين 8 أفلام أخرى من مجموعة مختارة تجاوزت 80 مشاركة من جميع أنحاء العالم".





وأضافت: "لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا، شكراً للأكاديمية على هذا الشرف العظيم، شكرًا لشركة "سوني" لاحضار الفيلم إلى الجمهور الأمريكي، شكرًا لكل عضو من طاقمنا، وشكرًا لكل شخص ذهب لمشاهدة الفيلم في المهرجانات السينمائية وفي دور السينما".





يذكر أن فيلم "كفر ناحوم" ترشح قبل أسبوعين لجوائز "جولدن جلوب"، كما ترشح الأسبوع الماضي لجوائز اختيار النقاد، فيما حصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي هذا العام.





وبات الفيلم قاب قوسين أو أدنى من الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن وصل للقائمة المختصرة لهذه الفئة.





وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة يوم الاثنين القائمة المختصرة لمسابقة أفضل فيلم أجنبي وضمت تسعة أفلام من أصل 87 فيلما شملتهم المرحلة الأولى للاختيار.





وجاء ترتيب الأفلام أبجديا بالإنجليزية وفق جنسياتها كالتالي ”طيور الممر“ (بيردز أوف باسدج) من كولومبيا و“المذنب“ (ذا جيلتي) من الدنمرك و“لا تنظر بعيدا“ (نيفر لوك أواي) من ألمانيا و“لصوص المتاجر“ (شوب ليفترز) من اليابان و(أيكا) من قازاخستان و(كفرناحوم) من لبنان و(روما) من المكسيك و“حرب باردة“ (كولد وور) من بولندا و“احتراق“ (بيرنينج) من كوريا الجنوبية.





وقالت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الأشهر عالميا إن أعضاءها شاهدوا الأفلام المرشحة بالقائمة الأولية في الفترة من منتصف أكتوبر تشرين الأول وحتى العاشر من ديسمبر كانون الأول قبل أن يستقروا على الأفلام التسعة المختارة.





ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 24 فبراير شباط 2019 بمسرح دولبي في هوليوود. وتنقل شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) الحفل على الهواء مباشرة.











