نجم الأهلي السابق يطالب بمعاقبة مؤمن زكريا

طالب محمد فاروق نجم الأهلي السابق، بمعاقبة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر، بعدما ألقى تيشيرت الفريق عقب تسجيله هدف في شباك النجوم بمؤجلات الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز، والتي اقيمت أمس الاثنين على ملعب ستاد السلام.





وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن رد فعل مؤمن زكريا بعد هدفه في مرمى النجوم، يعكس مدى الضغط الذي يعاني منه اللاعب نتيجة عدم مشاركته بصفة منتظمة الفترة الأخيرة.





وتابع أنه لابد أن يكون لدى اللاعبين حالة من الانضباط النفسي، مشيرًا إلى أنه معجب برد فعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على ما فعله مؤمن زكريا.





محمد فاروق : الأسلوب الكلاسيكي سبب أزمة مروان محسن





أكد "فاروق" أن الأسلوب الكلاسيكي في لعب مروان محسن، مهاجم الفريق، سبب أزمة تراجع مستواه من قبل.





وقال "فاروق": "مروان كان لديه مشكلة بسبب إسلوبه الكلاسيكي، مركز المهاجم في تطور مخيف، وواجباته اختلفت في الكرة الحديثة".





وأكمل: "اسلوبه تغير حاليًا، وأصبح يسجل أهدافًا بعدما بدأ يتحرك للأمام".





وواصل: "مروان لاعب جيد وحضرته أثناء فترة بتروجيت عندما كان صاعد حديثًا، اللعب في كأس العالم بعدما ظل مصابًا لفترة كبيرة، تدل على توفيق ربنا".





محمد فاروق: قرار تعيين هيثم عرابي في الأهلي ثم الرجع عنه "خطأ"





يرى "فاروق" أن تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات بالنادي، ثم التراجع عن القرار، من الأخطاء التي حدثت الفترة الأخيرة.





وأكمل: مجلس إدارة الأهلي وافق على رحيل محمد فضل وحسام غالي وهيثم عرابي من باب "ترييح الدماغ".





وولفت إلى أنه سعيد بوجود هشام حنفي وخالد بيبو في النادي من أجل إعداد كوادر للأهلي، موضحًا أنه كان يتمنى استمرار عادل مصطفى في الجهاز الفني للفريق الأول.



