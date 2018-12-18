صحيفة أمريكية: "ثقوب جوليا روبرتس تتحسن مع التقدم بالعمر"!

انتشرت مادة لصحيفة "The Post-Journal" الأمريكية، مخصصة لجوليا روبرتس، في شبكات التواصل الاجتماعي، وجمعت مئات التعليقات لخطأ في عنوان المقال المخصص لإحدى أشهر نجمات هوليوود.





وذكرت صحيفة ذي صن، أن سر الانتشار غير العادي للمقال عن نجمة هوليوود، يكمن في أمر بسيط، وهو أن كاتبي المقال ارتكبوا خطأ مطبعيا حساسا.





وصدرت مقابلة صحيفة "The Post-Journal" مع الممثلة روبرتس بعنوان مثير للاهتمام: "جوليا روبرتس تعتقد أن حياتها وثقوبها أصبحت أفضل مع التقدم في السن".

لكن هذه الكلمات والتعابير ليست استعراضا ذاتيا غريبا لنجمة تبلغ من العمر 51 عاما، بل خطأ ارتكبه معد المادة الصحفية، إذ كتب كلمة تقوب "holes" بدلا من كلمة أدوار "roles".



ولاحظ هذا الخطأ المطبعي المضحك مستخدمو تويتر، حيث كتبت صاحبة حساب "@eadavisus" قائلة:

"من الصعب تصديق وجود مثل هذا العنوان في صحيفتنا المحلية.. ستسعد جوليا روبرتس عندما تعرف أن ثقوبها تتحسن مع التقدم في العمر".

ومن المثير للاهتمام أن الناشرين لاحظوا أيضا الخطأ المطبعي، لكنهم لم يروا ضروروة في سحب الصحيفة من الأسواق، وبدلا من ذلك نشروا توضيحا صغيرا حول كيفية قراءة العنوان بشكل صحيح.

وضحك الكثير من مستخدمي تويتر على عنوان المقالة ودونوا ذلك في تعليقاتهم، إذ كتب المستخدم "@cdocoachbob": "طبعا، أصبحوا أكثر عمقا وأكثر صعوبة".



