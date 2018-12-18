مدرب المصري: نتمسك بالأمل في الكونفدرالية

أعرب حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق المصري، عن سعادته بتولي المهمة، مؤكدا أن "التدريب داخل بيته أمر يزيد الحمل عليه".





وقال مدرب المصري في تصريحات تلفزيونية، إن الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال، يسعى لإعادة الفريق البورسعيدي لمكانته المعهودة.





وأكد أن "المصري عاش 3 سنوات في نتائج جيدة، وما يحدث حاليا من انخفاض في المستوى طبيعي في الكرة".





وطلب حمد إبراهيم من الجماهير، الصبر خاصة وأن فوز المصري بالمباريات المؤجلة في الدوري يعني تواجده بمركز في وسط الجدول.





وكشف أن الجهاز الفني يتمسك بالأمل في الكونفدرالية رغم الخسارة أمام بطل بوركينا فاسو ذهابا بهدفين دون رد، وأنهم "سيسعون لبذل أقصى جهد في مباراة الإياب لتعويض فارق الهدفين".





ويتكون الجهاز الفني الجديد للمصري من إيهاب جلال، مديرا فنيا، وحمد إبراهيم، مدرب عاما، وياسر عزت، مدربا، وسيف داوود، مديرا للكرة، ومصطفى كمال، مدربا للحراس، وهشام مصطفى، طبيبا للفريق.





إيهاب جلال يبدأ مهمته مع المصري البورسعيدي

يخوض إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أولى الحصص التدريبية تحت ولايته استعدادًا لكأس الكونفدرالية.

وكان مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، أعلن عن التعاقد مع إيهاب جلال كمديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمستقيل مصطفى يونس بسبب النتائج المخيبة.

ووقع جلال، عقود تدريب الفريق البورسعيدي، مساء أمس عقب إنهاء مشكلة الشرط الجزائي وتحويل مبلغ 100 ألف دولار لنادي أهلي طرابلس الليبي، بعدما تم فسخ التعاقد.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية اليوم، للاستعداد والتجهيز لمباراة ساليتاس البوركيني، في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وتلقى المصري هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت عصر الجمعة الماضية على ملعب بورسعيد، في ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي.



