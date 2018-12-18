رئيس سموحة يتغزل في نجم الأهلي ويحدد سعر بيع "مانجا"

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه يتمنى ضم ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أتمنى عودة ناصر إلى سموحة، مبسوط من تألقه وهو من أفضل لاعبي مصر ويزداد تألقه يومًا بعد يومًا".





تابع: "لا أعتقد أن الأهلي سيفرط في خدمات اللاعب لو انطبقت السما على الأرض، موهبة فريدة لن تتكرر".





سموحة: مانحا سيرحل والاتحاد يرغب في التعاقد معه





أكد فرج عامر، أن اللاعب أحمد نبيل مانجا، طلب مغادرة الفريق بعد مشاكل مع الجهاز الفني.





وقال "فرج" : "الاتحاد السكندري أرسل خطاب بشأن مانجا، وطلبنا 4 مليون للمواففة على رحيله".





وواصل: "مانجا لاعب هام ومميز في سموحة، لكنه أبدى رغبته بالرحيل في لحظة غضب بعد المشاكل مع الجهاز الفني".





فرج عامر: ياسر إبراهيم الأفضل في مصر





أكد محمد فرج عامر أن ياسر إبراهيم لاعب الفريق السكندري يعد من أفضل مدافي الدوري المصري على الاطلاق في الفترة الحالية.





وأردف: "ياسر إبراهيم أفضل مدافع في مصر، نعاني في الدوري من نقص في هذا المركز".





وأضاف: "ياسر لاعب مميز وطويل ويسجل أهداف ويسدد جيدًا ولعب للمنتخب في مراحله المختلفة".





واختتم رئيس سموحة: "اتعجب من عدم استدعاء المنتخب المصري لياسر ابراهيم في الفترة الماضية، هو ومحمود علاء أفضل ثنائي قلب دفاع في مصر".