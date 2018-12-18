مدحت يوسف: مصر عقدت 63 اتفاقية في مجال البترول منذ 2014



وأضاف "يوسف"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، على التلفزيون المصري، أن مصر سوف تستفيد من عدة اتجاهات في تداول غاز دول شرق المتوسط، حيث ستعمل محطات الإسالة بكامل طاقتها، وموانئ تصدير الغاز ستعمل أيضا بكامل طاقتها.



وتابع رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه نتيجة تداول الغاز من خلال مصر سيتم دفع رسوم عبور وتكلفة ومقابل يحقق لمصر إيراد مربح، ثم تحصل مصر على عمولة من إسالة الغاز، وتصدير الغاز من الموانئ المصرية سيكون له رسوم وعائد.



ولفت إلى أن مصر تصدر بعض خامات البترول، وتستورد أنواع أخرى من الخامات، مشيرا إلى أن مصر منذ عام 2014 عقدت 63 اتفاقية في مجال البترول، وإجمالي حجم الاستثمارات في البحث عن البترول في عام 2018 وصل إلى 10 مليار دولار، متوقعا زيادة إنتاج حقول الغاز المصرية.



وشدد على أن وزارة البترول تقوم بجهد كبير لتقليل استهلاك المنتجات البترولية، والاعتماد على الغاز الطبيعي وتوصيله إلى المنازل.



وأوضح أن قطاع البترول مر بانتكاسة كبيرة جدا قبل عام 2014، ما أثر بشكل سلبي جدا على المستثمرين الأجانب، الذين هربوا استثماراتهم خارج مصر، وأن الاستقرار الأمني والسياسي أعاد لمصر مكانتها مرة أخرى، لأن قطاع البترول يعتمد على المخاطرة الاستثمارية.



وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى الاستقرار، ورجال البترول كانوا في حالة حزن عندما حدث السقوط الكبير الذي أصاب قطاع البترول.



وأكد أن تدخل القيادة السياسية بشكل مباشر في المفاوضات مع الشركات الأجانب، أعطى الأمل للمستثمرين بأن مصر قادرة على تسديد مستحقات الشركات.



وكشف أنه تم توفير كل احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وهذا جهد لوزارة البترول لا يستطيع أحد أن ينكره.

قال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي يمكن من خلالها تداول الغاز الخاص بدول شرق المتوسط.