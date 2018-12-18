مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع عدد من المباريات النارية اليوم الثلاثاء والموافق 18/ 12/ 2018، لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.





مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:





- الترجي التونسي × جواداخالارا المكسيكي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1 الرياضية





- العين الإماراتي × ريفر بليت الأرجنتيني: اليوم الثلاثاء في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1 الرياضية





مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية:





- ليستر سيتي × مانشستر سيتي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:





- بولونيا × ميلان: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 4





مواعيد مباريات كأس مصر:





- الجزيرة بمطروح × بتروجيت: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة النيل للرياضة





مواعيد مباريات الدوري الألماني:





- دوسلدورف × بروسيا دورتموند: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4







