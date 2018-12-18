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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:37 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
العين الإماراتي
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منى العوضي
 
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سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع عدد من المباريات النارية اليوم الثلاثاء والموافق 18/ 12/ 2018، لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

- الترجي التونسي × جواداخالارا المكسيكي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1 الرياضية

- العين الإماراتي × ريفر بليت الأرجنتيني: اليوم الثلاثاء في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1 الرياضية

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية:

- ليستر سيتي × مانشستر سيتي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

- بولونيا × ميلان: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات كأس مصر:

- الجزيرة بمطروح × بتروجيت: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة النيل للرياضة

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

- دوسلدورف × بروسيا دورتموند: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4


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الترجي التونسي
-
x
15:30
-
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
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مانشستر سيتي