مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:37 ص
منى العوضي
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سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع عدد من المباريات النارية اليوم الثلاثاء والموافق 18/ 12/ 2018، لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:
- الترجي التونسي × جواداخالارا المكسيكي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1 الرياضية
- العين الإماراتي × ريفر بليت الأرجنتيني: اليوم الثلاثاء في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1 الرياضية
مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية:
- ليستر سيتي × مانشستر سيتي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
- بولونيا × ميلان: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 4
مواعيد مباريات كأس مصر:
- الجزيرة بمطروح × بتروجيت: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة النيل للرياضة
مواعيد مباريات الدوري الألماني:
- دوسلدورف × بروسيا دورتموند: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4
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