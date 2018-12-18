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محمد حجازي: يوجد 600 شركة نمساوية تعمل في مصر

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:50 ص
محمد حجازي: يوجد 600 شركة نمساوية تعمل في مصر
السفير محمد حجازي - مساعد وزير الخارجية الأسبق
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نعيم يوسف
 
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن النمسا دولة قليلة السكان ومحدودة المساحة، ولكن ناتجها القومي 370 مليار دولار، ودخل الفرد 40 ألف دولار، وبالتالي فهي عاصمة لها طبيعة خاصة.

وأضاف "حجازي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، على التلفزيون المصري، أنها حاليا دولة شديدة التقدم في الصناعة التكنولوجية الحديثة، ولها معالم رئيسية في السياحة، وهي محطة الضيافة للمنظمات الدولية، مثل "اليونيدو".

وتابع أن النمسا يمكن أن تقدم لمصر تكنولوجيات في التعليم والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 400 مليون دولار.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنمسا حاليا ستكون مقدمة لانطلاقة كبرى في العلاقات بين البلدين، مشددًا على أن مصر محل احترام وتقدير من قبل الاتحاد الأوروبي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.

وكان في استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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