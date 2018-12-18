"الشاهد": غرامة مخالفة الرادار تصل إلى 16 ألف في هذه الحالة



وأضاف "الشاهد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن عقوبة الشريحة الأولى من 100 جنيها إلى 200 جنيها، والثانية من 200 جنيها إلى 400 جنيها، والثالثة من 500 جنيها إلى 1000 جنيها، مع حبس مدة لا تجاوز شهر، والرابعة من 2000 جنيها إلى 4 آلاف مع حبس لا يتجاوز 3 شهور، والشريحة الخامسة من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيها مع الحبس لمة لا تتجاوز 6 أشهر.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الشريحتين الرابعة والخامسة يمثلان 30% من المخالفات، موضحا أن القانون الجديد لا يلزم الشرطة بالحد الأدنى، ومع تكرار الفعل تتضاعف الحكومة.



وأكد عقوبة مخالفة الرادار بالقانون الجديد، في حالة تكرارها قد تصل إلى 16 ألف جنيها، مع حبس 6 أشهر.

ولفت إلى أنه عند بيع شخص ما لـ"موتوسيكل"، فإذا لم يتابع إجراءات نقل الملكية يتعرض لغرامة قدرها من 40 ألف إلى 100 ألف، وحبس مدة ستة أشهر، ويتم مضاعفتها حال تكرار المخالفة.



من جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "الحالة اللي بطلع فيها رخصة مهنية"، معناها أني بعرض المجتمع كله للخطر، لافتا إلى أنه الرخص الخاصة لا يقود صاحبها بنفس الخطورة التي يقود بها صاحب الرخصةالمهنية.



قال اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون المرور قسم الجرائم إلى خمس شرائح وفقا لخطورتها.