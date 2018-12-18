نجمة أولمبيك ليون تدعو لزيادة المساواة بين اللاعبين واللاعبات

حثت أدا هيجربيرج لاعبة أولمبيك ليون ومهاجمة المنتخب النرويجي، اتحادات كرة القدم على القيام بالمزيد في مجال منح نفس الفرص والمعاملة للاعبات كما يحدث مع اللاعبين الرجال.





وفازت هيجربيرج بجائزة أفضل لاعبة في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في وقت سابق هذا الشهر.





لكنها لا تشارك حاليا على الصعيد الدولي بسبب خلاف مع اتحاد بلادها عن كيفية إدارة ملف كرة القدم النسائية في النرويج.





ورغم غياب هيجربيرج تأهلت النرويج لنهائيات كأس العالم للسيدات.





ورغم هذا فلا يبدو أن اللاعبة ستشارك في البطولة التي ستقام في فرنسا العام المقبل، مشيرة إلى الفارق فيما تلقاه من معاملة على مستوى الأندية وبين التعامل الذي تلقاه على الصعيد الدولي.





وقالت اللاعبة النرويجية لموقع بلايرز تريبيون "نتعامل على قدم المساواة مع زملائنا من اللاعبين الرجال (في ليون)".





وأضافت "الأمر بهذه البساطة. أليست هذه هي الطريقة التي يجب أن تسود في كل مكان؟ كل لاعبة تستحق الفرصة نفسها للتطور. هناك موهوبات كثيرات في جميع أنحاء العالم في انتظار فرصة للتألق".





وتابعت "القائمون على اتحادات كرة القدم..هل تسمعونني؟ يمكننا إنجاز ما هو أفضل".





وسجلت هيجربيرج 38 هدفا للنرويج، لكنها لم تلعب منذ أن ودع منتخب بلادها دور المجموعات في بطولة أوروبا 2017.





وبعد فوزها بجائزة أفضل لاعبة خلال الاحتفال الذي أقيم في باريس، قالت إن تغييرات كثيرة يجب أن تتم على صعيد كرة القدم النرويجية قبل أن تعود للعب مع منتخب بلادها دون أن توضح طبيعة هذه التغييرات.





وساعدت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما، فريق ليون في الجمع بين لقبي الدوري والكأس المحليين الموسم الماضي، وأحرزت 15 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات التي فاز بها الفريق.





وقالت هيجربيرج التي أحرزت لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات "عندما توجهت إلى خشبة المسرح لنيل الجائزة (أفضل لاعبة) كان كل شيء هادئا ورائعا ومثاليا. توجهت بنظري إلى الحضور ورأيت العديد من لاعبي كرة القدم المذهلين".





وختمت "كان اللاعبون واللاعبات يجلسون جنبا إلى جنب".



