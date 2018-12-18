مدرب الأهلي يعلق على احتفال مؤمن زكريا أمام النجوم

تحدث عادل مصطفى مدرب الأهلي المساعد بالجهاز الفني المؤقت عن مؤمن زكريا لاعب الفريق وتوقيع العقوبة عليه بسبب احتفال مباراة النجوم.





وقال عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "توقيع العقوبة على مؤمن زكريا من عدمه هو قرار إداري يخص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة".





تابع: "مؤمن من اللاعبين الكبار في الفريق وليه خبرات كبيرة في أرض الملعب بكل تأكيد وأتمنى استمراره في ارض الملعب دوماً".





وأضاف: "الكلام عن مصير مؤمن قبل تجديد عقده طبيعي أن يؤثر على اللاعب ولكنه قادر على استعادة مستواه بعد المشاركة في مباراتين او ثلاثة".





عادل مصطفى: لا أعرف مستقبلي بالأهلي.. وتحت أمر النادي في أي منصب





أكد عادل مصطفى، أنه لا يعلم شيئًا عن مستقبله وهل سيعود لقطاع الناشئين أم لا.





وقال "لا أعرف مستقبلي بالفريق، أنا تحت أمر النادي في أي منصب".





واختتم: "إن تلقيت منصبًا مناسبًا لي وللنادي سأكون متواجد بلا تردد، أي حد يتشرف يكون موجود بالأهلي".





الأهلي يهزم النجوم





نجح الأهلي في تحقيق الفوز على النجوم بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الدوري العام.





أحرز هدفي الأهلي مروان محسن بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول، ومؤمن زكريا قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى النقطة رقم ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.





وحافظ فريق الزمالك على صدارته لترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز، الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يتذيل فريق الإسماعيلي ترتيب الجدول برصيد 13 نقطة في المركز الأخير.



