أشرف زكي: "مقتنيات مكتبة حسن كامي من حق الدولة.. ومش هنسكت"

بعد وفاته

يذكر أن حسن كامي رحل عن عالمنا صباح الجمعة 14 ديسمبر عن عمر يناهز الـ82 عاما، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفسية.





حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي، ولد في 2 نوفمبر من عام 1936، درس الحقوق في جامعة القاهرة كما درس في معهد الكونسرفتوار.





عمل في البداية كمغني أوبرالي، إلى جانب ذلك عمل موظف حجز في شركة طيران، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط في مطار القاهرة.





حصل حسن كامي على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا، وشارك في 270 أوبرا عالمية، وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة عام 1974 على مسارح الاتحاد السوفيتي.





قدمه للمسرح الفنان الراحل محمد نورح ليشارك في عدد من المسرحيات ويبدأ مسيرته التمثيلية، ليشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.





من أعماله: "كشف المستور" و"إسكندرية- نيويورك" و"دموع صاحبة الجلالة" و"ليلة سقوط بغداد" وكان آخر أعماله فيلم "قدرات غير عادية" عام 2015.



