مدرب النجوم يكشف أسباب الهزيمة أمام الأهلي

أكد أحمد سامي المدير الفني النجوم أن التوتر سيطر على أداء لاعبيه أمام الأهلي والهدف الأول للفريق الأحمر زاد من توتر اللاعبين.





وقال سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " التمس للاعبين العذر لأنهم أول مرة يخوضوا مباراة رسمية أمام الأهلي واغلقنا ذلك الملف ونفكر في الدور الثاني الذي سيكون أصعب بكثير من الدور الأول".





وخسر النجوم أمام الأهلي بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الجولة 12 للدوري.





الأهلي يهزم النجوم بهدفين ويقفز للمركز الخامس





وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس.





وواصل الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية في الأونة الأخيرة بعدما حقق الفوز على النجوم بهدفين نطيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





سيطر الأهلي على مجريات اللقاء ننذ البداية بفضل تحركات ناصر ماهر وأمند الشيخ ومحمد شريف، فيما انعدمت خطورة النجوم تماما على مرمى علي لطفي حارس الفريق الأحمر.





ومع حلول الدقيقة ٣١ مرر أحمد الشيخ تمريرة رائعة لمروان محسن الذي لنطلق نحو المرمى، ليضعها من فوق الحارس أحمد سعد محرزا الهدف الأول للأهلي.





بعد الهدف هدأ رتم اللعب ولم يشهد أي خطورك من كلا الفريقين لنتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إضاقة الهدف الثاني، لقتل المباراة وأتيحت لمهاجميه أكثر من فرصة محققة حيث أهدر وليد أزارو وأحمد الشيخ فرصتين محققتين، فيما شدد صلاح أمين كرة قوية من ضربة حرة مباشرة لكنها مرت بقليل بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي.





وفي الدقيقة ٩٣ نجح مؤمن زكريا من أضافة الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.



