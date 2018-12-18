عبد الرحمن أبو زهرة: مشيت في جنازة أبويا ومكنتش أعرف مين اللي مات

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أثناء حلوله ضيفاً مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار" إنه من مواليد دمياط وانتقل هو وأسرته إلى القاهرة.

وأضاف "أبو زهرة" أن والده توفى وهو صغير وكان لا يعرف أنه توفى، وأنه عاش في أسرة متوسطة وأن قيمة الجنيه كانت عالية جدا في الخمسينيات، وأنه يحن في كل وقت إلى أن يذهب إلى مكان نشأته وشبابه في شارع الجيش بالقاهرة".