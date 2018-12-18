نشرة أخبار منتصف الليل.. تفاصيل جلسة مباحثات السيسي مع المستشار النمساوي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ شيخ الأزهر يهنئ بابا الفاتيكان بحلول أعياد الميلاد، وتفاصيل جلسة مباحثات السيسي مع المستشار النمساوي، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





أجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الاثنين، بقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لتهنئة قداسته بحلول أعياد الميلاد، وبمناسبة عيد ميلاد البابا الثاني والثمانين.





عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مباحثات على مستوى القمة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وذلك في أول أيام زيارته الرسمية للعاصمة النمساوية فيينا.





قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن العلاقات بين مصر والنمسا قائمة على أسس متينة، وعلى المصالح المشتركة بين الشعبين.









قال جيرمى كوربين زعيم المعارضة البريطانية إنه سوف يطرح اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة الوزراء تريزا ماى بسبب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".





كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الدكتور الجامعي بكلية الطب البيطري، المنتحر داخل شقته شنقا بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور، كان يعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وكان يعالج من الإكتئاب النفسي.