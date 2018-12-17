دي ليخت: أفضل اللعب مع زياش على رونالدو أو ميسي





أكد ماتياس دي ليخت لاعب وسط نادي أياكس الهولندي أنه يفضل اللعب بجوار حكيم زياش على اللعب بجانب ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.





وقال دي ليخت في تصريحاته لموقع "سكاي سبورت إيطاليا" أنه يفضل اللعب بجوار حكيم زياش في أياكس، وعلى الرغم من أن دي ليخت وضع حد لكل الحديث عن مستقبله حتى نهاية الموسم، إلا أنه سُئل عما إذا كان مهتمًا بالانتقال إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.





وكانت تقارير صحفية قد أكدت اهتمام ناديي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني بالتعاقد مع دي ليخت لاعب الوسط الهولندي ونجم أياكس.





وأضاف دي ليخت: "يوفنتوس؟ أنا لا أفكر في الوقت الحالي بالانتقال إلى أي فريق فإيطاليا بلد رائع خصوصا في عالم كرة القدم وأركز في الوقت الحالي على الحاضر".





وتابع حديثه: "أنا لا أفكر في إمكانية مغادرة أياكس ولا أفكر في أي دوري يمكن أن ألعبه له في المستقبل".



