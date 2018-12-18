"الوثائق القومية": الدولة ستظل أمينة على مقتنيات مكتبة حسن كامي

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قال الدكتور هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن "مقتنيات مكتبة المستشرق للفنان الراحل حسن كامي مهمة جدًا، وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "مقتنيات المكتبة كثيرة، وتحتاج لمراجعة، وتحديد ما يمكن أن تحصل عليه الدولة".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "المكتبة تضم مقتنيات نادرة، ونسعى للحفاظ عليها"، مؤكدًا أن "المقتنيات نظرًا لأهميتها للدولة المصرية ستظل أمينة عليها".



وأوضح أن "الدولة موجودة ومتابعة مكتبة المستشرق، وطالما المقتنيات تمس تاريخ البلد، فلن تخرج منه، وستبقى في أيدي أمينة، ونعمل على التواصل مع أسرة الراحل، وهناك ضوابط كثيرة تحكم حفظ المقتنيات، خاصة "أ"، فيها ما يمس تاريخ وأمن البلد".



وقالت المستشارة هايدي فاروق، صديقة أسرة الفنان الراحل حسن كامي، أن "أسرة الراحل لم تتمكن من دخول المكتبة حتى الآن، لأن شخص ادعى أن الفنان حسن كامي باع له المكتبة"، مؤكدًا أن "ذلك الشخص رفض مغادرة المكتبة، وفيلا الفنان الراحل في المنصورية".

