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عقدة أمير قطر السابق مع "الدايت" والرياضة (فيديو)

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:27 ص
عقدة أمير قطر السابق مع الدايت والرياضة (فيديو)
عقدة أمير قطر السابق
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كساب أحمد
 
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عرضت فضائية "إكستر نيوز" تقريرًا يسخر من أمير قطر السابق حمد بم خليفة آل ثاني، تحت اسم "عقدة أمير قطر السابق دايت ورياضة"، حيث وزنه الزائد كان يثير الكثير من الجدل حين ظهوره إعلاميًا.

وعرض التقرير، فيديو يوثق لحظة انتقاد العقيد معمر القذافي الرئيس الليبي السابق وزن أمير قطر السابق في القمة العربية 2010 بسبب وزنه الزاد، قائلًا: "أنت الأقدر على ملأ الفراغ في القمة، والسبب واضح"، مشيرًا إلى وزنه الزاد.

وتابع التقرير:" تعدي السنين، ومع كل ظهور لأمير قطر السابق يلاحظ فقدانه لوزنه، يا ترى الراجل اتعقد وعمل دايت، ولا مرض، لا ألف سلامة".


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