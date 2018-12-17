بمشاركة وردة.. باوك يهزم ليفادياكوس في الدوري اليوناني





استطاع فريق باوك المحترف في صفوفه الجناح المصري عمرو وردة أن يفوز على ليفادياكوس بهدفين مقابل هدف وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري اليوناني.





تقدم فريق باوك بهدف أول عن طريق أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 41 بينما سجل دييجو بيسيسوار بالدقيقة 46 فيما أحرز زيسوبولوس في الدقيقة 75.





وشارك عمرو وردة في المباراة منذ بدايتها وظهر بمستوى جيد، وساهم في فوز فريقن وحصد النقاط الثلاث المهمين في مشوار باوك في منافسات الدوري اليوناني.



