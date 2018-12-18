زي النهاردة بتاريخ 18 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 18 - 12 - 2018

** أحداث





* 218 ق.م - قوات حنبعل (هنيبعل) القرطاجي تهزم قوات الجمهورية الرومانية في معركة تريبيا خلال الحرب البونية الثانية.





* 1347 - السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون يتولى عرش مصر.





* 1499 - بدء ثورة البشرات ردا على التحولات الدينية الإجبارية للمسلمين في إسبانيا.





* 1865 - الولايات المتحدة تحرم العبودية.





* 1914 - إنجلترا تعلن الحماية على مصر وتنهي السيادة العثمانية عليها.





* 1941 - القوات اليابانية تنزل على شواطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة من المذابح المروعة حتى استسلمت المدينة بالكامل في يوم عيد الميلاد.





* 1956 - اليابان تصبح عضوًا في الأمم المتحدة.





* 1969 - الاتفاق النهائي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على اقتسام المنطقة المحايدة بينهما.





* 1972 - توقيع اتفاقية بين مصر والمجموعة الاقتصادية الأوروبية في بروكسل.





* 1976 - تتويج نادي مولودية الجزائر بكأس أفريقيا للأندية البطلة كأول نادي جزائري وثاني نادي عربي بعد النادي الإسماعيلي يتوج بالبطولة القارية.





* 1997 - صدور قرار يمنح اسكتلندا برلمان خاص بها لأول مرة من ثلاثة قرون.





* 2002 - افتتاح مارينا مول في الكويت، وهو من أضخم المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص في الكويت.





* 2004 - قضاة عراقيون يحققون مع علي حسن المجيد ووزير الدفاع في عهد صدام حسين سلطان هاشم أحمد تمهيدًا لمحاكمتهم بتهمه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.





* 2006 - وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه.





* 2008 - محكمة جرائم الحرب تحكم بالسجن مدى الحياة على القائد السابق للجيش الحكومي الكولونيل ثينوسيت باجوسورا بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال المذابح العرقية التي شهدتها رواندا عام 1994 وراح ضحيتها نحو 800 ألف شخص.





* 2011 - إسرائيل تفرج عن 550 أسيراً فلسطينياً استكمالاً لـ 1027 من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس المعروفة بصفقة شاليط.





* 2013 - أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس.





* 2013 - لاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة يعتزل كرة القدم.





* 2016 - رئيس الوُزراء اللُبناني المُكلَّف سعد الدين الحريري يُعلن تشكيل حُكومته الثانية والأولى في عهد رئيس الجمهوريَّة ميشال عون.





* 2016 - مقتل 12 شخص وجرح 35 آخرين في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية بمدينة الكرك في الأردن.





* 2016 - تتويج نادي ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم 2016 بعد فوزه على نادي كاشيما أنتلرز في المباراة النهائية بنتيجة 4–2 بعد التمديد.









** مواليد





* 1856 - جوزيف جون طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.





* 1863 - فرانز فرديناند، ولي عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية.





* 1878 - جوزيف ستالين، زعيم شيوعي وقائد الاتحاد السوفيتي الثاني.





* 1879 - بول كلي، رسام ألماني.





* 1886 - أمين الرافعي، رائد من رواد الصحافة والحركة الوطنية في مصر.





* 1913 - فيلي برانت، مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.





* 1913 - محمد جمال الهاشمي، عالم مسلم وكاتب وشاعر عراقي.





* 1936 - كريمان، ممثلة مصرية.





* 1938 - منى جبر، ممثلة مصرية.





* 1938 - روجر موسلي، ممثل أمريكي.





* 1946 - ستيفن سبيلبرغ، مخرج سينمائي أمريكي.





* 1946 - ستيف بيكو، ناشط جنوب أفريقي ضد نظام الفصل العنصري.





* 1948 - كارول دوبياس، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.





* 1952 - ارون جايتلي، أحد أبرز السياسيين الهنود.





* 1953 - عبد الرحمن العقل، ممثل كويتي.





* 1954 - راي ليوتا، ممثل أمريكي.





* 1957 - إيجور سكليار، ممثل سوفيتي روسي.





* 1960 - طلعت زكريا، ممثل مصري.





* 1963 - براد بيت، ممثل أمريكي.





* 1963 - ريكيا كوياما، ممثل أداء صوتي ياباني.





* 1964 - ستون كولد ستيف أوستن، مصارع أمريكي.





* 1965 - جون موشوي، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.





* 1969 - سانتياغو كانيزاريس، حارس مرمى كرة قدم إسباني.





* 1971 - أرانشا سانشيز فيكاريو، لاعبة كرة مضرب إسبانية.





* 1974 - نيللي كريم، ممثلة مصرية.





* 1975 - تريش ستراتس ، مصارعه كندية.





* 1975 - سيا فورلر، مغنية أسترالية.





* 1978 - ياسين أحجام، ممثل مغربي.





* 1978 - كيتي هولمز، ممثلة أمريكية.





* 1979 - مامادي سيديبي، لاعب كرة قدم من مالي.





* 1980 - كريستينا أغويليرا، مغنية أمريكية.





* 1988 - أحمد الصغير، لاعب كرة قدم ليبي.





* 1989 - أشلي بينسون، ممثلة أمريكية.









** وفيات





* 1979 - محمد مفتح عالم دين وسياسي شيعي إيراني، ومن شخصيات الثورة الإسلامية في إيران.





* 1980 - أليكسي كوسيغين، رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي.





* 1994 - صاحب حداد، مونتير ومخرج سينمائي عراقي.





* 2006 - الشيخ عبد الأمير الجمري، رجل دين بحريني.





* 2006 - عبير تنير، إذاعية عُمانية.





* 2006 - جوزيف باربيرا، رسام ومنتج أمريكي ومبتكر شخصيات توم وجيري.





* 2011 - فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول.





* 2013 - جمال إسماعيل، ممثل مصري.





* 2013 - زهرة العلا، ممثلة مصرية.





* 2016 - زازا غابور، مُمثلِة مجرية.





* 2017 - كم جونغ هيون، مغني كوري









** أعياد ومناسبات





* اليوم العالمي للغة العربية





* اليوم الدولي للمهاجرين.





* اليوم الوطني في دولة قطر.



