دينا حايك تحيي حفلا غنائيا في تونس

أحيت الفنانة اللبنانية دينا حايك، حفلا غنائيا ساهرا لها بأحد فنادق تونس، بحضور جماهيري كبير، وذلك في أجواء ساهرة امتدت إلى بعد منتصف الليل.





وقدمت دينا حايك خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، في وصلات من الرقص والتصفيق الحار.





وكانت دينا حايك، قد طرحت أغنيتها الجديدة "عم دوب"، حصريًا عبر تطبيق أنغامي، وذلك في الصيف الماضي، ودعت دينا حايك جمهورها للاستماع إلى أغنيتها عبر أنغامي، قبل أن تقوم بطرحها خلال أيام عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.





وينتظر أن تطرح دينا حايك الأغنية على طريقة الفيديو كليب بعد أيام من استماع الجمهور لها، الأغنية من كلمات: سعيد حديفة، ألحان: جوزف جحا، توزيع: باسم رزق، وصورتها في منطقة صور اللبنانية، مع المخرج فادي حداد.