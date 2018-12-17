"تويتر" يحذر من زيارات مشبوهة قادمة من روسيا والصين

قال متحدث بإسم شركة "تويتر" لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إنّ زيارات مشبوهة لموقع تويتر، تبدو جزءا من نشاط مدعوم من الحكومة قادم من الصين وروسيا.





وأضاف المتحدث، أن الشركة لا تعرف سبب هذا النشاط، ولكنها أبلغت المستخدمين صباح يوم الاثنين بتوخى الحذر بشدة.





وتضاف التصريحات إلى سلسلة من الاتهامات من قبل شركات التواصل الاجتماعى ضد روسيا بشن حرب معلوماتية وحملات قرصنة بهدف التأثير السياسى، وهو ما تنفيه روسيا مراراً وتكراراً.