المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف مصير رابيو الحقيقي

حسم أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المصير النهائي لنجم وسط الفريق، أدريان رابيو.





وكشف المدير الرياضي للنادي العاصمي، بقوله: "رابيو أخبرني أنه لن يجدّد عقده مع باريس سان جيرمان، وأنه يرغب بالرحيل عن الفريق عند نهاية الموسم".



