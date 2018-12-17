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المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف مصير رابيو الحقيقي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:44 م
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف مصير رابيو الحقيقي
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عمر عبدالعزيز
 
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حسم أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المصير النهائي لنجم وسط الفريق، أدريان رابيو. 

وكشف المدير الرياضي للنادي العاصمي، بقوله: "رابيو أخبرني أنه لن يجدّد عقده مع باريس سان جيرمان، وأنه يرغب بالرحيل عن الفريق عند نهاية الموسم". 

وأوضح هنريكي بقوله: "لطالما قرر رابيو الرحيل، فلذلك، أعتقد أن مصيره قد حُسم: دكة البدلاء إلى النهاية !".
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