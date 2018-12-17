عاجل.. الأهلي يصدم مؤمن زكريا بعد هدفه في شباك النجوم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني بتوقيع عقوبة على مؤمن زكريا لاعب الفريق بعد احتفاله بالهدف في شباك النجوم.









وقال عبد الحفيظ بعد المباراة: قد يتم توقيع عقوبة عليه بسبب احتفاله بالهدف وخلعه للقميص، سعداء بعودة اللاعب من جديد للتهديف، ونقدر فرحته بالتسجيل ولكن قد تكون هناك عقوبة على اللاعب.









وواصل:" لدينا لاعبين مميزين، ومع استعادة المصابين معلول وفتحي وسعد سمير، وعلى الجميع أن ينتظر الفريق فى يناير، سيعود الفريق لمكانته الطبيعية".









وأردف:" جيما الأثيوبي أبلغنا أن المباراة يوم 21 ديسمبر، ثم تم إبلاغنا بتغيير موعدها فى خطاب رسمى إلى يوم 23، البعثة ستسافر يوم الخميس، ولن نسوق أى مبررات جاهزون للمباريات".









واستطرد: "مارتن لاسارتى سيضم مدرب مساعد ومدرب أحمال، بالإضافة للكابتن محمد يوسف وسامى قمصان وطارق سليمان، والجهازين الطبي والإدارى، لابد لنا جميعًا من دعمه ومساندته، سنحقق نجاحًا ينتظره الجمهور، وبعد أسبوعين سترون الفريق بشكل جيد".









وأكمل :" المدرب قام بدراسة الأهلى وحضر الكثير من الملفات، وهناك تواصل معه من جانبي ومن جانب محمد يوسف".