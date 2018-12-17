نهاد أبو القمصان: الزواج المبكر جريمة في حق المرأة والأطفال

علقت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على خطوبة طفلين في كفر الشيخ، قائلة إن الزواج المبكر جريمة في حق المرأة والأطفال في المستقبل.

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل والاعلاي خالد ابو بكر، المذاع على قناة الحياة، مساء الاثنين، إلى خطورة انتشار مثل هذه الأفكار خاصة في مرحلة الطفولة، والتي يرغب فيها كل طفل بتقليد الآخر، متابعة: «إحنا أمام فيروس ممكن ينتشر والبنت تروح المدرسة لابسة دبلة وزميلاتها عايزين يقلدوها، وكذلك العريس، بما في ذلك من أضرار نفسية على الطفلين وتشتيتهم عن المستقبل والدراسة».

وأضافت نهاد أبو القمصان، أن هناك ثغرة ومشكلة قانونية يتحايل فيها بعض المأذونين على القانون، موضحة أن المأذون يتسلم 3 دفاتر من وزارة العدل، أحدهم للزواج وآخر للطلاق وثالث لإثبات الزواج.

وتابعت: «دفتر إثبات الزواج من أيام العصر الحجري، للمناطق البعيدة في مطروح وحلايب وشلاتين، والدولة أصبحت الآن مختلفة، وإحنا أمام تشكيل عصابي الدولة فيه طرف من غير قصد»، مطالبة بضرورة إلغاء هذه الثغرة للقضاء على الزواج المبكر والتحايل على القانون.

وأوضحت أن بعض المأذونين يوثقون الزواج على ورقة شبيه بورقة الزواج، ويحرروا إيصالات أمانة على الطرفين حتى لا يتم الإبلاغ عنهم، وبعد بلوغ الطفلين السن القانوني يقوم من خلال الدفتر الثالث بإثبات الزواج، معقبة: «كان زمان في تسنين ولكن أتمنع لأنه تزوير في أوراق رسمية، وأصبح الدفتر الثالث البديل لذلك».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لخطوبة طفلين في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأثارت غضب وجدًلا واسعًا لرواد هذه المواقع.