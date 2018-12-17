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"المقاولون العرب": نعمل في 22 دولة أفريقية.. وتطوير البنية التحتية مسئوليتنا

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:16 م
المقاولون العرب: نعمل في 22 دولة أفريقية.. وتطوير البنية التحتية مسئوليتنا
المهندس محسن صلاح
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داليا الحسين
 
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قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة تعمل في 22 دولة أفريقية، ومتواجدة في السوق الإفريقي منذ حوالي 25 عامًا.، بالإضافة إلى دولة ليبيا.

وأضاف خلال لقاء مباشر مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "نحن شركاء في تنمية بلدان القارة الإفريقية والبنية التحتية هناك مسئوليتنا، ونعمل على تدعيم تواجدنا ".

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن فوز الشركة بمشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا ـ بوكاكاتا جنوب دولة أوغندا بقيمة 54 مليون دولار،مشيرًا أن المشروع تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالى 100كم من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهرًا.

كما أعلن "صلاح"، فوز الشركة بالشراكة مع شركة السويدي إليكتريك، بعطاء تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء في منطقة "ستيجلر جورج" في دولة تنزانيا، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة هناك من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشركة في التوسع في تنفيذ المشروعات بإفريقيا.
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