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منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:12 م
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
غادة عادل
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
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وصلت منذ قليل، الفنانة منة شلبي، والفنانة غادة عادل، لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، انطلق صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشُيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودُفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
منة شلبي وغادة عادل تشاركان بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
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