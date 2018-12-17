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'أبوشقة' يصل عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:11 م
'أبوشقة' يصل عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
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وصل قبل قليل، المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، انطلق صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشُيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودُفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.
'أبوشقة' يصل عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
'أبوشقة' يصل عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
'أبوشقة' يصل عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
'أبوشقة' يصل عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
'أبوشقة' يصل عزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
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