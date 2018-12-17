ليلى عز العرب في صالون إحسان عبد القدوس (صور)

نظم صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، لقاء فكريا وثقافيا مفتوحا مع الفنانة القديرة ليلى عز العرب، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 7 مساء بنادي الجزيرة الرياضي.





وتعقد ندوة بعنوان "رحلة إبحار إلى زمن الفن الجميل"، تدير اللقاء الروائية والكاتبة الصحفية د. رشا سمير.



