ليلى عز العرب في صالون إحسان عبد القدوس (صور)
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:44 م
الفجر الفنى
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نظم صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، لقاء فكريا وثقافيا مفتوحا مع الفنانة القديرة ليلى عز العرب، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 7 مساء بنادي الجزيرة الرياضي.
وتعقد ندوة بعنوان "رحلة إبحار إلى زمن الفن الجميل"، تدير اللقاء الروائية والكاتبة الصحفية د. رشا سمير.
وكانت الفنانة ليلى عز العرب، قد قررت خوض تجربة تقديم البرامج من خلال "3 ستات"، والذى يشاركها فى تقديمه الإعلاميتين سالى حماد وياسمين فهمى، وهو برنامج يناقش بعض القضايا الخاصة بالمراة أيضا.
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