تيريزا ماي تعلن موعد التصويت على الـ"بريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن موعد تصويت البرلمان البريطاني على الصفقة حول شروط انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي، والتي اتفقت عليها لندن وبروكسل.

وقالت ماي أمام البرلمان، اليوم الاثنين: "بوسعي التأكيد إننا نعتزم العودة إلى المناقشات قبل التصويت خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 7 يناير، وسنجري التصويت في الأسبوع التالي بعد ذلك"، وأشارت إلى أن العديد من أعضاء هذا المجلس قلقون لأننا بحاجة إلى اتخاذ قرار قريبا".

جدير بالذكر أن التصويت على الصفقة التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد وأسس العلاقات بينهما في المستقبل، كان من المقرر أن يجري يوم 11 ديسمبر الجاري، لكن ماي قررت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للصفقة.

وتم إقرار الصفقة خلال القمة الأوروبية يوم 25 نوفمبر الماضي بعد أشهر من المفاوضات الشاقة. واعتبرت ماي ما تم التوصل إليه في نهاية المطاف "أفضل اتفاق ممكن"، فيما تعرضت خطتها لانتقادات شديدة من قبل حزب العمال المعارض ومن قبل معارضي بريكست داخل حزبها المحافظ.