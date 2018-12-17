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دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:41 م
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
مظاليم
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محمود غريب
 
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تمكن فريق مركز شباب سنتريس من تحفيق فوز عريض ومستحق على حساب مضيفه فريق سنتريس، بخمسة أهداف نظيفة، خلال منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية، من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

 

مثل فريق كفر شبرابلولة خلال اللقاء كلا من محمد عبد المغنى حسن - محمود أحمد عبد الرحمن – محمد جمال عبد العزيز - عيد محمد عبد الحميد - مصطفى صبحى عبد السلام – مصطفى هشام يوسف – محمد عماد عطيه – السيد محمد عامر - شادى سعيد عبد العزيز - محمد عبد الباسط سعد – مصطفى سعيد سليمان .

 

ويقود الفريق جهاز فني مكون من المدير الفنى، محمد على إبراهيم، والمدرب العام، هاشم على إبراهيم، ومساعد المدرب وليد عصام.

 

وجاء تشكيل فريق سنتريس يضم محمود محمد السيد – محمد على الفار - شعبان جمال الجيزاوى – إيهاب سعيد محمد – كريم أحمد – فتحى جمال – محمد حسام درغام – علاء محمود ابراهيم – محمود جمال بيومى – عبد الرحمن سمير السيد – مصطفى محمد حسان، وبقياده المدير الفنى جمال عرفه، والمدرب العام جمال الجندى.

 

أحرز أهداف الفوز لصالح فريق سنتريس محمود جمال هاتريك، وشعبان جمال، وفتحى جمال، ليرتفع رصيد الفائز إلى 28 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد بلولة عند 11 نقطة بالمركز العاشر.

 

وتولى إدارة المباراة حكم الدرجة الأولى أحمد ماجد، عاونه عبد الله حبيب، ومحمد عبد الله موسى.

 

 

دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
دورى مراكز الشباب .. سنتريس يدك شباك كفر شبرابلولة بخماسية (صور)
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