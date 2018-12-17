مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. وموعد موقعة ليفربول وبايرن ميونخ

سحبت الاثنين قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها مباراة ليفربول الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ الألماني.





وسيواجه شالكة الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني بيوفنتوس الإيطالي.

وسيقابل مانشستر يونايتد الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما سيلعب توتنهام ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيلاقي ليون الفرنسي برشلونة الإسباني، فيما سيواجه روما الإيطالي بورتو البرتغالي.

وسيلتقي أياكس الهولندي بريال مدريد الإسباني، على أن يلعب بايرن ميونيخ الألماني ضد ليفربول الإنجليزي.



