رئيس الوزراء الإسرائيلي: نمتلك صواريخ قادرة على تدمير أي هدف في الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تطوير بلاده لصواريخ هجومية، تستطيع أن تصل لأي مكان في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، خلال زيارته للصناعات الجوية الإسرائيلية: هذه هي القوة الهجومية التي تمتلكها إسرائيل، وهي مهمة بالنسبة لنا على جميع الجبهات، مضيفًا: "يتم هنا تطوير أسلحة ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى".

وأوضح نتنياهو قائلًا: "توجد هنا مجموعة من الأدمغة والعباقرة الموهوبين للغاية، الذين يطورون قمة الوسائل الدفاعية التابعة لدولة إسرائيل"، مشيراً إلى أن الفضاء مجال عملاق، بدأت دولة إسرائيل تغزوه.

واستعرض رئيس الشركة هارئيل لوكير، ومديرها العام نمرود شيفير، ومسؤولون كبار آخرون الاتجاهات التي تسير فيها، والتي تؤدي إلى تصاعدها، كما تم استعراض السبل التي يمكن لهذه الاتجاهات، أن تخدم الأمن القومي الإسرائيلي.