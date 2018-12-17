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الونش مرشح للظهور مع الزمالك أمام القطن التشادي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:29 م
الونش مرشح للظهور مع الزمالك أمام القطن التشادي
الونش
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أحمد الهواري
 
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يعود محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتشكيل الأساسي في مبارا ة القطن التشادى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .


وعاد الونش لتدريبات الزمالك الجماعية بعد فترة غياب طويل عقب تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير لخوض مباراة تونس فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 .


ويسعى جهاز الزمالك لتجهيز الونش للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل أساسى وتعد مباراة القطن التشادى فرصة لعودة اللاعب بعد ضمان الفريق التأهل بنسبة كبيرة عقب الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة وبالتالى لن يمثل اللقاء ضغوطات كبيرة وسيكون فرصة لمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة .

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