فريد الديب يصل عزاء الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة بمسجد عمر مكرم (صور)

وصل منذ قليل كل من جمال مبارك، نجل رئيس الجمهورية الأسبق، وفريد الديب، محامي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، إلى مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.





وتتلقى واجب العزاء نادين سعدة، أرملة الكاتب الصحفي الراحل، ونيڤين إبراهيم سعدة، نجلته، وزوجها رجل الاعمال محمد فاروق عبد المنعم إلى جانب باقي أفراد الأسرة.





ويذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، انطلق صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.