غدا.. البابا تواضروس يستقبل أسرة شهيدي كنيسة نهضة القداسة بالمنيا

يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدا الثلاثاء، أسرة الشهيدان عماد صابر ونجله ديفيد، الذين استشهدوا أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا، وذلك في المقر الباباوى بالكاتدرائية بالعباسية.





يذكر أن الأنبا مكاريوس، قد ترأس الخميس الماضي، صلاة الجنازة على جثمان عماد صابر (45 سنة) ونجله ديفيد (21 سنة)، الذين راحوا ضحية إطلاق نار قام به المكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة، بشارع الصرافة بمدينة المنيا.



