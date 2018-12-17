غدا.. البابا تواضروس يستقبل أسرة شهيدي كنيسة نهضة القداسة بالمنيا
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:07 م
حازم رفعت
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يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدا الثلاثاء، أسرة الشهيدان عماد صابر ونجله ديفيد، الذين استشهدوا أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا، وذلك في المقر الباباوى بالكاتدرائية بالعباسية.
يذكر أن الأنبا مكاريوس، قد ترأس الخميس الماضي، صلاة الجنازة على جثمان عماد صابر (45 سنة) ونجله ديفيد (21 سنة)، الذين راحوا ضحية إطلاق نار قام به المكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة، بشارع الصرافة بمدينة المنيا.
وأصدرت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، بيانا، بشأن مقتل إثنين بمحيط كنيسة نهضة القداسة، وجاء نص البيان كالتالي: "بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء يوم12 ديسمبر الجارى، فقتل الإثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا".
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