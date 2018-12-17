بختم "الصحة".. شهادات وفاة بطلها الإهمال الطبي

لم تتوقف حلقات مسلسل الإهمال الطبي والذي يودى بحياة المرضى واحًدا تلو الآخر، فهنا مريض يدخل غيبوبة بسبب التقاعس عن علاجه، وهناك آخر يعاني من وجع لم يكن يشعر به قبل تشخيص حالته بطريقة خاطئة، والنهاية تكون نهاية خروجه من المستشفى شهادة وفاة.





وتعددت حالات الوفيات بسبب الإهمال الطبي خلال العام الجاري، والتي جاء آخرها وفاة سيدة حامل داخل مستشفى بالشرقية. فسجل مستشفى منيا القمح المركزي محافظة الشرقية، في السادس من ديسمبر الجاري، حالة جديدة في سجلات الإهمال الطبي بعد وفاة سيدة حامل قبل أن تكمل عامها الثلاثين بسبب إهمال وتقاعس الأطباء بالمستشفى.





وكان اللواء عبد الله خليفة مساعد الوزير لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد تقديم بلاغ من المواطن "أحمد.ال.م"، 34 عاما، عامل يتهم إدارة مستشفى منيا القمح العام بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة زوجته "خديجة.م.أ" 30 عاما، لديها ولد وبنت (مازن 5 سنوات ومريم عامين) أثناء ذهابها للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية ورقم تذكرة الدخول (10083).





وفي نوفمبر الماضي توفيت سيدة تدعى هدى إبراهيم السيد الشاعر، 37 سنة، ربة منزل، أثناء إجراء جراحة استئصال الزائدة الدودية بمستشفى خاص بمدينة دسوق، نتيجة إهمال طبي بحسب اتهام زوجها، وأشقائها لإدارة المستشفى.





وفي أغسطس الماضي توفيت طفلة داخل مستشفى خاص بمنطقة مدينة نصر، عقب إجراء عملية، واتهمت أسرتها المستشفى بالإهمال الطبى، والتسبب فى وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من والد طفلة تبلغ من العمر سنتين أفاد فيه بدخول ابنته لإجراء عملية "اللحمية" داخل المستشفى، وعقب انتهاء العملية، توفيت، واتهم المستشفى بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.





وفي يوليو الماضي لقى الشاب محمد محمود الجندي، 28 سنة، مصرعه، إثر إجراء عملية جراحية "رباط صليبي" داخل إحدى المستشفيات الخاصة، وحررت شقيقته محضر رقم 8228 لسنة 2018 جنح سيدي جابر "إهمال طبي"، بالإضافة إلى شكوي رسمية لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.





وفي مايو الماضي أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني مدير نيابة ثانٍ المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة استدعاء الطبيب المتهم في حادث وفاة سيدة تدعي "فردوس عادل العراقي"، في أثناء إجرائها عملية جراحية بمستشفى غزل المحلة، وسماع أقوال الأطباء الذين باشروا تطورات الحالة الصحية للفتاة الضحية.



