200 يوم على رحيل زيدان.. ما الذي تغير في ريال مدريد ؟

شهد يوم 31 مايو 2018، إستقالة الفرنسي زين الدين زيدان، بشكل غير متوقع من منصبه كمدرب لريال مدريد الاسباني، بعد أن فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا في فترة سنتين ونصف على مقاعد البدلاء في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية، إلى أنه، بعد 200 يوم، غير النادي الملكي مدربه مرة أخرى، وعانى من أسوأ الأزمات في تاريخه ورأى نجوماً تغادر، وقد جاءت أبرز التغيرات التي طرأت على ريال مدريد منذ رحيل زيدان كالتالي :





*زيدان يغادر، ووصول لوبيتيجي :

أنباء تعيين جولين لوبيتيجي كمدرب لريال مدريد كانت مثل القنبلة على إستعدادات المنتخب الإسباني لكأس العالم، أدى إلى حدوث أزمة للمدرب في المنتخب الوطني، ولم يهدر الإتحاد الإسباني لكرة السوى القليل من الوقت لطرده قبل أيام قليلة من بداية البطولة.



