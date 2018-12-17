200 يوم على رحيل زيدان.. ما الذي تغير في ريال مدريد ؟
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:36 م
عمر عبدالعزيز
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شهد يوم 31 مايو 2018، إستقالة الفرنسي زين الدين زيدان، بشكل غير متوقع من منصبه كمدرب لريال مدريد الاسباني، بعد أن فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا في فترة سنتين ونصف على مقاعد البدلاء في ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية، إلى أنه، بعد 200 يوم، غير النادي الملكي مدربه مرة أخرى، وعانى من أسوأ الأزمات في تاريخه ورأى نجوماً تغادر، وقد جاءت أبرز التغيرات التي طرأت على ريال مدريد منذ رحيل زيدان كالتالي :
*زيدان يغادر، ووصول لوبيتيجي :
أنباء تعيين جولين لوبيتيجي كمدرب لريال مدريد كانت مثل القنبلة على إستعدادات المنتخب الإسباني لكأس العالم، أدى إلى حدوث أزمة للمدرب في المنتخب الوطني، ولم يهدر الإتحاد الإسباني لكرة السوى القليل من الوقت لطرده قبل أيام قليلة من بداية البطولة.
*رحيل كريستيانو رونالدو :
سرعان ما تبع رحيل زيدان رحيل كريستيانو الذي أنتقل يوم 10 يوليو إلى يوفنتوس، وألوح البطل الأوروبي يد الوداع لـ50 هدف في الموسم.
*فوز أتلتيكو بكأس السوبر الأوروبي :
بدون زيدان وكريستيانو، واجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي وكان الفريق الأحمر والأبيض خرج في قمة مستواه، متغلباً على منافسه في النهائيات للمرة الثانية في تاريخهم.
*أزمة الساعة :
دخل ريال مدريد في 481 دقيقة دون تسجيل هدف واحد في واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها النادي، ويبدو أن حكم لوبيتيجي على الفريق قد إنتهى قبل أن يبدأ بالفعل.
*إقالة جولين.. وسولاري يتولى الفريق :
بعد الهزيمة 5-1 أمام برشلونة في الكامب نو كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وتم طرد لوبيتيجي في 29 أكتوبر، مع تولي سانتياجو سولاري لإدارة الفريق حدث التحسين الفوري ولكن ليس كاملاً.
*سقوط نافاس، إيسكو وأسينسيو :
لم يخجل سولاري من إتخاذ قرارات كبيرة، إنتهى وقت كيلور نافاس كحارس مرمى دوري أبطال أوروبا، مما حصره فقط على اللعب في كأس الملك، بينما خسر إيسكو وماركو أسينسيو أماكنهم.
*ريجيلون، أودريوزولا وسيبايوس على أرض الملعب :
مع التغييرات، تم منح سيرجيو ريجيلون، ألفارو أودريوزولا وداني سيبايوس فرصاً في الفريق الأول تحت قيادة سولاري.
*بديل كاسميرو :
كان ماركوس يورينتي هو أحدث لاعب يتقدم في غياب لاعب أساسي وأصبح جزءاً لا يتجزأ من خط الوسط تحت قيادة سولاري، مما يدل على أنه يملك ما يلزم للمنافسة على هذا المستوى.
*كأس العالم للأندية :
9 إنتصارات وهزيمتين في 11 مباراة هي سجل سولاري، ويستعد ريال مدريد للتتويج كبطل عالمي مرة أخرى أثناء إنطلاقه إلى أبو ظبي.
رغم كل شي، تأهل الأبيض لدور ال16 من دوري الأبطال، وتأهل للدور القادم في كأس الملك، ولديه الفرصة للفوز بكأس العالم قبل عيد الميلاد.
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