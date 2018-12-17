أول تعليق من الاتحاد السكندري على مواجهة الهلال السعودي بالبطولة العربية

علق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على نتيجة قرعة دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال حيثُ سيلتقي زعيم الثغر مع الهلال السعودي في مواجهة قوية ستجمعهما.









وقال مصيلحي تعليقاً على القرعة: "بالتأكيد نحن أقصينا فريقي الترجي التونسي والزمالك المصري ونحن مستعدون بالفعل لإقصاء الهلال السعودي في دور 8 من البطولة العربية".









وتابع حديثه: "بروح لعيبتنا سنذهب إلى نهائي البطولة العربية، وسنستقبل الاتحاد في مباراة الإياب بشكل جيد والذي سيقام في الإسكندرية".









وأكد مصيلحي أنه لم يكن يتمنى مواجهة فريق الهلال لكن الاتحاد بتاريخه مستعد لمواجهة أي فريق.









وسيكون الفائز من مواجهة الهلال السعودي مع الاتحاد السكندري فيمواجهة قوية مع الفائز من لقاء الوصل الإماراتي أمام الأهلي السعودي في دور نصف نهائي البطولة العربية.









وسيلعب فريق الاتحاد مباراة الذهاب مع الهلال على ملعب جامعة الملك سعود بالسعودية بينما لقاء الإياب بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.



