كوميكسات - ريال مدريد يطالب أتلتيكو بدفن يوفنتوس.. وليفربول يخشي مصير آرسنال أمام البايرن

وضعت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الفريقين الفرنسيين أمام اختبارات صعبة، إذ يلتقي باريس سان جرمان فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، ويواجه ليون العملاق الإسباني برشلونة. مواجهات نارية أخرى، ستجمع حامل اللقب ريال مدريد بفريق أياكس الهولندي، ووصيفه الإنكليزي ليفربول سيواجه العملاق الألماني بايرن ميونيخ، أما ثالث الفرق الإسبانية أتلتيكو مدريد فسيصطدم بيوفنتوس بطل إيطاليا.





سحبت الاثنين قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها مباراة ليفربول الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ الألماني.





ويمكن القول إن القرعة أسعفت مانشستر سيتي بطل إنكلترا وبرشلونة بطل إسبانيا، إذ وقعا بمواجهة شالكه الألماني وليون الفرنسي تواليا، كما تعتبر المواجهة بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي الأقل استقطابا للأضواء.





أما بالنسبة للمواجهات الأربع الأخرى، فجاءت نارية لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي بأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنكليزي بباريس سان جرمان الفرنسي، ومواطنه توتنهام هوتسبر ببوروسيا دورتموند الألماني، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع أياكس الهولندي.