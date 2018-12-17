27 ديسمبر.. البابا تواضروس مع الشباب في تسبحة "سينرچيا ٢" بالكاتدرائية

يشارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس ٢٧ من شهر ديسمبر الجاري، مع الشباب القبطي في التسبحة الكيهكية "سينرچيا ٢" والتي تنظمها "لجنة جامعة" بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.





كما يشارك في "سينرچيا ٢" صاحبا النيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة ولفيف من أحبار الكنيسة ومن الآباء الكهنة.





وتبدأ التسبحة الكيهكية الشبابية في التاسعة مساءًا وتنتهي بالقداس الإلهي في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح الجمعة.



