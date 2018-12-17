الصدام يتجدد بين رونالدو وأتليتكو بعيدًا عن "ديربي مدريد".. ماذا قدم "الدون" في 31 مباراة ضد الأتليتي؟

سيتجدد لقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم أتليتكو مدريد السابق ويوفنتوس الحالي ، ضد فريق أتليتكو مدريد، ولكن هذه المرة بعيدًا عن "ديربي مدريد"، حيث وضعته قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة نارية مع فريقه اليوفي ضد الأتليتي في دور الـ16 للبطولة القارية.





يوفنتوس سبق وتقابل مع أتليتكو مدريد في مواجهة وحيدة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2014، وانتهي لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، بينما فاز الأتليتي في لقاء الإياب بهدف دون رد.





أما البرتغالي كريستيانو رونالدو سبق وتقابل مع أتليتكو مدريد في 31 مباراة سابقة، جاءت جميعًا خلال فترة تواجده مع فريق ريال مدريد في الفترة من موسم 2009/2010 وحتي 2017/2018، حقق الملكي 14 انتصارا، وخسر 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات.





ونجح "رونالدو" في تسجيل 22 هدفًا خلال مواجهاته السابقة ضد أتليتكو مدريد، وصنع 8 أهداف، وحصل على 11 بطاقة صفراء، ونال البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وسجل "الدون" 2 هاتريك في شباك الأتليتي.





واجه البرتغالي "رونالدو" فريق أتليتكو مدريد في 6 مباريات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز الريال في 4 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراة، وسجل "الدون" 4 أهداف في شباك الأتليتي وصنع 3 أهداف وحصل على إنذارين.





وتقابل كريستيانو رونالدو مع المدرب الحالي لأتليتكو مدريد "دييجو سيميوني" في 25 مباراة سابقة في مختلف البطولات، حقق ريال مدريد بقيادة "الدون" 8 انتصارات، وخسر مثلها أمام المدرب الأرجنتيني، بينما حسم التعادل نتيجة 9 مواجهات بينهما، وسجل النجم البرتغالي 18 هدفًا وصنع 7 أهداف.





الجدير بالذكر أن مباراة ذهاب دور الـ16 الأوروبي بين أتليتكو مدريد مع يوفنتوس ستقام يوم 12 فبراير المقبل على ملعب الأتلتيتي في أسبانيا، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 5 مارس القادم على ملعب اليوفي.



