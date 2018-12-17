البورصة تربح 7.2 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز1.7%





اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات الشراء القوية من قبل الأجانب والمصريين على الأسهم الانتقائية والقيادية، ومازالت الاخبار الاقتصادية تؤثر على اداء المتعاملين ، وسط حالة من الترقب وانتظار ماسيسفر عنه اجتماع الفيدرالى الامريكى والذى من شانه يؤثر على الأسواق العالمية وتعاملات الاستثمارات الاجنبية بالاسواق الناشئة.





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 749,25 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 742 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه بعد التدني الحاد لأسعار الاسهم،.بدات قوة شرائية تضخ في البورصة مرة اخري وخاصة من المتعاملين الاجانب وصناديق الاستثمار الاجنبي التي بدات تكوين مراكز شرائية طويلة الاجل، ففي الجلسة السادسة علي التوالي ينتهج الاجانب والمؤسسات المالية الاجنبية سياسة شرائية منتقاة في العديد من الأسهم القيادية.





وأوضحت رمسيس في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه مازال البنك التجاري الدولي هو اكبر المتحكمين في اداء السوق حيث يرتفع وينخفض المؤشر الرئيسي دائما باداء هذا السهم تحديدا وبعد ان كان الكثير من المتعاملين يتوقعوا استمرار انخفاض هذا السهم القائد الي مستويات متدنية مثل 55 جنية بسبب المحاسبة الضريبية التي نادت بيها وزارة المالية بفصل تعاملات البنوك والشركات الخاصة بعطاءات واذون الخزينة والموجة البيعية المستمرة من قبل المؤسسات علي اختلاف جنسيتها مما تسبب في الأنخفاض لكافة المؤشرات حتي الأن.





وتوقعت رمسيس لجلسة الغد، أن المؤشر الرئيسي الذي استطاع الثبات فوق 13100 نقطة سوف يستكمل رحلة الصعود، مدعوم من استمرار تدني اسعار الاسهم، مع وجود بعض جني الارباح من قبل المؤسسات المصرية، بسبب اقتراب السنة المالية علي الانتهاء وضرورة توفير سيولة لازمة لمواجة معدالات استرداد وثائق الاستمرار , مع استمرار تواجد السيولة الغالبية في المؤشر الرئيسي، وسيطرة شرائية منتقاة من لاجانب وصناديق الاستثمار الاجنبية، واستمرار الأداء العرضي المائل للهبوط علي الجل القصير مع وجود فرص تقتنص من قبل اصحاب السيولة.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقدأرتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.7% ليصل عند مستوى 13215.79 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.71% محققا مستوى 677.68 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84% محققا مستوى 1700.68 نقطة.





أما عن قيم التداولات للبورصة المصرية بختام التعاملات ، فقد سجلت 836,8 مليون ، من خلال تداول 200.5 مليون سهم، بتنفيذ 24.1مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 179شركة مقيدة، ارتفع منها 68 سهمًا، وتراجعت أسعار 38سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 55سهمًا أخرين.





وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية فإتجهت صافي تعاملات العرب نحو البيع مسجلا نحو 28.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 9.6% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات الشراء ، مسجلًا 17 مليون جنيه، 11.7مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 64.9%،25.4% من التداولات.





واستهلت البورصة المصرية جلسة اليوم الأثنين ،علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ماعدا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة والذي هبط بنسبة 0.1%





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 745,8مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 742 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وكانت البورصة المصرية قد انها انهت تعاملات جلسة اليوم الأحد أول أيام الأسبوع علي تراجع جماعي للمؤشرات بضغط مبيعات المصريين والعرب ،و قلص الرئيسى ترجعاته وانتقل الى المنطقة الحمراء، بنسبة هبوط 0.04%





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 742 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 740.1مليار جنيه بالجلسة السابقة.











