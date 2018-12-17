ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هكذا وصف رئيس الوزراء الكندي زعيمي روسيا وأمريكا

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:56 م
هكذا وصف رئيس الوزراء الكندي زعيمي روسيا وأمريكا
زعيمي روسيا وأمريكا
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ"صعب المراس"، أما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهو شخص "يصعب التنبؤ بسلوكه"، حسب تعبير ترودو.

 

هكذا وصف رئيس الوزراء الكندي، الزعيمين الروسي والأمريكي، عندما سُئل في حوار مع قناة "CTV News" في فقرة "سؤال وجواب سريع".

 

أما باعتقاد ترودو فإن ألطف سياسي في العالم هو رئيسة وزراء نيوزيلاند، جاسيندا أرديرن، التي قال عنها إنها "إنسان ممتاز، وقوي، وتقدمي".

 

المزيد عن: صعب المراس زعيمي روسيا وأمريكا رئيس الوزراء الكندي التنبؤ بسلوكه
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية