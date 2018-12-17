هكذا وصف رئيس الوزراء الكندي زعيمي روسيا وأمريكا

وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ"صعب المراس"، أما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهو شخص "يصعب التنبؤ بسلوكه"، حسب تعبير ترودو.

هكذا وصف رئيس الوزراء الكندي، الزعيمين الروسي والأمريكي، عندما سُئل في حوار مع قناة "CTV News" في فقرة "سؤال وجواب سريع".

أما باعتقاد ترودو فإن ألطف سياسي في العالم هو رئيسة وزراء نيوزيلاند، جاسيندا أرديرن، التي قال عنها إنها "إنسان ممتاز، وقوي، وتقدمي".