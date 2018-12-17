في اليوم الأول.. 4 جلسات عن التعليم ضمن فعاليات "مصر تستطيع"

انطلقت ظهر اليوم الإثنين فعاليات افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي يعد النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.





ومن المقرر أن يقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عرضًا توضيحيًا لأهم سمات استراتيجية التعليم الجديدة، كما يشهد اليوم الأول للمؤتمر 4 جلسات، وتبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري"، ويشارك فيها أ.د. أحمد شاكر نائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد وأستاذ ونائب رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة وعلوم العمارة في جامعة رايرسون بكندا، وأ.د. علاء عبد العزيز رئيس جامعة الأمير إدوارد بكندا، وأ.د. ندى مجاهد مدير مشروع استحداث نظم التعليم الوطنية لتطوير التعليم العالي ومستشار رئيس جامعة البحرين لاستراتيجيات التعليم العالي، وأ.د. أحمد الغازولي رئيس قسم الهندسة الإنشائية في إمبريال كوليدج لندن وزميل الأكاديمية الملكية للهندسة المتميز في البحث والتدريس والتعليم. ويرأس الجلسة د. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.





فيما تناقش الجلسة الثانية منظومة التعليم الأساسي تحت عنوان "معلم، مدرسة، منهج .. رؤية خارج الصندوق"، ويتحدث فيها أ.د. هاني سويلم أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة وخبير تطوير التعليم الأساسي والعالي ومصمم برامج تأهيل المعلمين، ومحمد حمودة همام خبير في الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان وشريك مؤسس في شركة "روبون إيه جي" الناشئة المتخصصة في برمجة الروبوت للأطفال، و أ. د. المؤمن عبد الله رئيس قسم التعليم الدولي بمركز الدراسات وأبحاث التعليم الدولي بجامعة طوكاي باليابان، وأ.د. هانم أحمد عبد الفتاح الملحق الثقافي للسفارة المصرية في طوكيو ومدرس دعم الطلاب الأجانب في مدرسة مينوهارا اليابانية الابتدائية. وترأس الجلسة ميرفت الديب منسق عام المجلس الاستشاري لكبار علماء مصر.





وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان "اسأل الخبراء" وترأسها هدى أبو شادي عضو المجلس التخصصي للتعليم، ويشارك فيها كل من أ.د. فيكتور رزق الله عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر ورئيس لجنة التعليم المستمر ومؤسس الدراسات العليا الدولية بالتعاون مع 70 جامعة، والدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، والذي ترأس 40 معهداً ولجنة علمية وبحثية في دول العالم، وأ.د. هاني حلمي عازر أستاذ الهندسة المدنية ومصمم أنفاق المترو في ألمانيا وواحد من أفضل 100 أفريقي هاجروا إلى أوروبا.









وتشارك في الجلسة الثالثة أيضًا أ.د. هدى المراغي مدير مركز نظم التصنيع الذكي في هندسة ويندسور، ورائدة التعليم العملي والتجريبي وزميل الأكاديمية الملكية السويدية للهندسة، وكذلك أ.د. وجيه المراغي مدير مركز نظم التصنيع الذكية بكلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا، وصاحب خبرة واسعة في تحقيق نتائج قائمة على تطوير المناهج والتقييم.





ويختتم اليوم الأول جلساته بالجلسة الرابعة تحت عنوان "وظائف المستقبل وريادة الأعمال" والتي تناقش إعداد الطالب لمهارات القرن الـ21، ويديرها د. تامر النادي أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والمشرف على المراكز والمدن الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا.





ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.