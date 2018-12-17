بمشاركة 22 عالمًا مصريًا.. الغردقة تستضيف "مصر تستطيع بالتعليم".. و"عبد الله": نتصدر خريطة سياحة المؤتمرات

تنطلق اليوم النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمى يساهم فى بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

أجندة عمل المؤتمر

يتضمن مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" انعقاد 6 ورش عمل متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة التى بشأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

28 عالمًا وخبيرًا مصريًا

يُشارك بالمؤتمر الذي يخصص نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي، 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر فى الخارج بمجال التعليم، وذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس السيسي 2019 عاما للتعليم.

خطة 2030

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت فى الدورات السابقة أهدافًا كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت فى ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت فى تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

الغردقة تتصدر خريطة سياحة المؤتمرات

ويقول اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن استضافة هذا العدد الكبير من علماء مصر في وقت واحد ليس بالأمر البسيط، لكننا وضعنا كل إمكانيات المحافظة وأجهزتها التنفيذية في خدمةالمؤتمر لإنجاحه"، موجها الشكر لمستثمري البحر الأحمر ومدينة الغردقة على مساهماتهم في الاستضافة.

وتابع: "استضافة مثل هذا الحدث الكبير أمر يسهم في أن تتصدر مدينة الغردقة خريطة سياحة المؤتمرات وهو الهدف الذى تسعى المحافظة لتحقيقه".