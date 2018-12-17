عاجل.. لاسارتي: هذا ما يقلقني مع الأهلي وسأتدخل في الصفقات

قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه شاهد الفريق في 6 مباريات كان الفريق فيها جيدا وأخرى كان يحتاج لتحسين الأداء.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"هذه رؤية لاعب كرة وكنت أرى بأنه يحتاج لتحسين الأداء".





وتابع "سيكون لي دور في اختيار اللاعبين الجدد للأهلي مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي".





وخول إمكانية رحيل بعض اللاعبين قال :"الكرة مثل الحياة، وأهم شئ هو اتخاذ القرار المناسب للفريق، وسأحاول خلال الوقت الضيق أتخذ أفضل قرار للفريق".





وحول كمية الإصابات قال "الإدارة تحدثت معي حول المصابين وهذا أمر يقلقني وسأرى كيف أختار الخطط المناسبة لتفادي مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها في المستقبل من خلال الإعداد المميز".