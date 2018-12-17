عاجل.. لاسارتي يتحدث عن اكتشاف سواريز وجريزمان وتاريخ الأهلي

قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحتاج لمتابعة الفريق لمدة أكبر لكن تاريخ النادي لا يحتاج إلى الحديث عنه فهو من أكثر الفرق إحرازا للألقاب.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"لم أضع أي شروط من أجل الجهاز المعاون، وأنا أؤمن بالانتماء الموجود للفريق، ولذلك هناك 2 من المدربين المصريين والذين سيقدمون الاستفادة للفريق".





وتابع "كنت محظوظا أن اكتشف سواريز وجريزمان وفي الحقيقة هما جيدان، لأنهما ظهرا في طريقي، وأحب أن اكتشف اللاعبين أصحاب الشخصية والموهبة".





وأوضح "عملت في أماكن كثيرة، وهو ما يساعدني أضع أكثر من خطة، سأقوم بدراسة الفريق وسأضع الخطة المناسبة".





وتابع "لن أغير في الفريق خططيا في البداية وسأقوم بالتتغير تدريجيا".