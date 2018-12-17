ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علامات تؤكد ضعف شخصيتك.. تجنبها فورا

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:10 م
علامات تؤكد ضعف شخصيتك.. تجنبها فورا
رجل متردد ضعيف الشخصية
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
هناك علامات تدل على أن شخصيتك ضعيفة، فإذا كنت لديك هذه الصفات عليك التطوير من نفسك لتكون شخصية قوية، وتستطيع الحصول على عمل مميز أو حتى تستطيع التعامل مع المحيطين بك.

1- تخشى الحديث أمام الناس:
"لو عندك رهبة من الكلام قدام الناس أو بتتجنب دخول مناقشات دي مش علامة كويسة، لازم يكون عندك القدرة على التحدث والمحاورة مع الناس".

2- لا تستطيع اتخاذ قرار:
"حتى في المواقف البسيطة أو القرارات السهلة لازم ترجع لحد وتسأله، وبتخلي حد ياخدلك قراراتك".

3- ليس لديك القدرة على التحكم في مشاعرك:
"عشان تبقى شخص ناجح محتاج تعرف تتحكم في مشاعرك، لو مضايق من حد ومضطر تتعامل معاه لازم تتجنب مشاعرك، أو لو ـنت مدير لازم تبقى حيادي وتتعامل معاه بموضوعية بغض النظر عن حبك أو كرهك للشخص".

4- كثير الشكوى:
"اللي بيشتكوا كتير بيبقى دليل على ضعف شخصيتهم لأنهم مش قادرين يحلوا مشاكلهم أو يواجهوها، حاول تحل مشاكلك بنفسك وتتجنب الشكوى الكتير".

5- لا يكون لديك شخصية وطريقة خاصة بك:
"بتقلد الناس في اللي بيعملوه وبتمشي ورا الشخصيات الأقوى، لازم يكون ليك طريقتك وشخصيتك، مش معناها تمشي عكس الناس بس معناها تاخد منهم اللي يناسبك واللي يريحك".

٦-  لا تقول "لأ":
"بتنفذ أي طلب منك حتى لو على حساب وقتك أو صحتك أو شغلك ومبتعرفش تعتذر عنه أو ترفضه، لازم تعرف إزاي تقول لأ وترتب أولوياتك ومتتكسفش".
المزيد عن: علامات ضعف الشخصية شخص ضعيف الشخصية رجل ضعيف الشخصية تجنب هذه العلامات احذر هذه الصفات
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية