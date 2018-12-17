علامات تؤكد ضعف شخصيتك.. تجنبها فورا

هناك علامات تدل على أن شخصيتك ضعيفة، فإذا كنت لديك هذه الصفات عليك التطوير من نفسك لتكون شخصية قوية، وتستطيع الحصول على عمل مميز أو حتى تستطيع التعامل مع المحيطين بك.





1- تخشى الحديث أمام الناس:

"لو عندك رهبة من الكلام قدام الناس أو بتتجنب دخول مناقشات دي مش علامة كويسة، لازم يكون عندك القدرة على التحدث والمحاورة مع الناس".





2- لا تستطيع اتخاذ قرار:

"حتى في المواقف البسيطة أو القرارات السهلة لازم ترجع لحد وتسأله، وبتخلي حد ياخدلك قراراتك".





3- ليس لديك القدرة على التحكم في مشاعرك:

"عشان تبقى شخص ناجح محتاج تعرف تتحكم في مشاعرك، لو مضايق من حد ومضطر تتعامل معاه لازم تتجنب مشاعرك، أو لو ـنت مدير لازم تبقى حيادي وتتعامل معاه بموضوعية بغض النظر عن حبك أو كرهك للشخص".





4- كثير الشكوى:

"اللي بيشتكوا كتير بيبقى دليل على ضعف شخصيتهم لأنهم مش قادرين يحلوا مشاكلهم أو يواجهوها، حاول تحل مشاكلك بنفسك وتتجنب الشكوى الكتير".





5- لا يكون لديك شخصية وطريقة خاصة بك:

"بتقلد الناس في اللي بيعملوه وبتمشي ورا الشخصيات الأقوى، لازم يكون ليك طريقتك وشخصيتك، مش معناها تمشي عكس الناس بس معناها تاخد منهم اللي يناسبك واللي يريحك".





٦- لا تقول "لأ":