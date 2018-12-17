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ارتفاع الأسهم الأسيوية مدفوعة بتطورات الأحداث فى أمريكا والصين

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:01 م
ارتفاع الأسهم الأسيوية مدفوعة بتطورات الأحداث فى أمريكا والصين
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، حيث نظر المستثمرون بحذر إلى ما إذا كانت الأحداث السياسية الرئيسية في الولايات المتحدة والصين يمكن أن تبدد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.


ووفقاً لوكالة رويترز، وارتفع مؤشر "ام اس سى اى" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.25 في المئة، وانخفض مؤشر "سى اس اى 300 لشانغهاي وشنتشن بنسبة 0.3 في المئة لكنه تمكن من البقاء فوق قاع نوفمبر.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني 0.6 في المئة في حين ارتفع مؤشر الاسهم الامريكية بنسبة 0.3 في المئة، ومن المتوقع أن تبدأ الأسهم الأوروبية في التغير قليلاً ، حيث تبحث الفروق في الفتح المستقر تقريباً لمؤشرفوتسى 100 البريطاني ومؤشر كاك الفرنسي، وحدوث ارتفاعات طفيفة في مؤشر داكس الألماني.

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